اختتام اللقاء التشاوري للمؤسسة العامة الاتصالات بالمحافظات المحررة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

اوصى المشاركون في اللقاء التشاوري للمؤسسة العامة للاتصالات السلكية اللاسكية وفروعها بالمحافظات المحررة، بضرورة اتباع اللوائح والانظمة النافذة في ايجاد الحلول للمشاكل التي تواجه المؤسسة وتعزيز التنسيق مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بما يحقق أفضل كفاءة ممكنة لخدمات الاتصالات بمختلف المستويات.



كما أوصوا في ختام لقائهم التشاوري، اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، بتطوير البنية التحتية للاتصالات بالمحافظات المحررة وتوفير التدريب الكافي لكوادر المؤسسة وتوظيف المؤهلين علمياً ومهنياً وذوي الكفاءة اضافة إلى اعادة تفعيل المعهد العام للاتصالات وتجديد الاتفاقيات مع الاكاديميات الدولية لمواكبة التطورات التكنولوجيا في هذا الجانب.

واكد المشاركون على تقديم خدمات تيليمن لفروع المؤسسة العامة للاتصالات وعمل خطة لتوسعه الكابلات البرية مع عمل مسارات بديلة ومسارات احتياطية لكابلات الالياف، والاسراع في تنفيذ توسعة عدن نت لتشمل مراكز المحافظات المحررة ذات الكثافة السكانية الى جانب أهمية توفير قاعدة بيانات لمسارات الكابلات للاستفادة منها لاحقاً والتنسيق مع شركة عرب سات وياء سات لتوفير خدمات الانترنت عبر الاقمار الصناعية وتلبية الاحتياجات المتزايدة لهذه الخدمة.

وشددوا على ضرورة إعادة تفعيل مستحقات الهاتف الثابت والانترنت عبر مكاتب البريد والسبل الفضلى للاستفادة من الدعم المقدم من الاتحادات الدولية للاتصالات والبريد والبنك الدولي لتتواءم مع المستجدات والاحتياجات الجديدة وتسهم في إحداث تغييرات جذرية فاعلة في الأوضاع والأساليب والمفاهيم الإدارية تخدم المؤسسة الاتصالات وعقد اللقاء التشاوري القادم بحضرموت والتي سيكرس لتقييم مخرجات ونتائج هذا اللقاء ووضع تطلعات الخطط الطموحة للمؤسسة وفروعها خلال العام القادم 2022م .

واكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور نجيب العوج، على العمل المشترك والمتكامل بين الوزارة والمؤسسة العامة الاتصالات وفروعها بالمحافظات المحررة، بأعتبار قطاع الاتصالات من القطاعات الاقتصادية الهامة..لافتاً إلى أن الوزارة حريصة على اتباع كافة الخطوات والاجراءات التي من شانها حماية هذا القطاع سوء الحكومي والخاص وتفعيل منظومة العمل فيها وتوفير مجمل الخدمات للمواطنين بأقل جهد ووقت وتكلفة.

واوضح الدكتور العوج، عن بدا المرحلة الاولى من عملية توسعة مشروع "عدن نت" للانترنت في محافظة عدن، وتدشين تركيب المعدات في اقل من شهر، والذي سيكون لها اثر في تحسين زيادة سرعة الخدمة ورفع عدد المشتركين، وسيتم قبول طلبات تقديم الخدمة عبر برنامج الكتروني سيعلن عنه قريباً.. مبيناً أن المشروع سيتوسع بشكل افضل نحو تحقيق الفائدة لكل المواطنين في كل المحافظات المحررة.

وكان اللقاء ناقش على مدى يومين، عدداً من المواضيع ذات الصلة بسير أداء مؤسسة الاتصالات والخطط والمشاريع والانشطة الفنية والمالية والتجارية لها والصعوبات والمشاكل التي تواجهها.