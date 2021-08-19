الأمم المتحدة: معدل النزوح داخل اليمن زاد بشكل ملحوظ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ متابعات

أكدت الأمم المتحدة أن معدل النزوح في النصف الأول من العام الجاري زاد بشكل ملحوظ، حيث نزح أكثر من عشرين ألف أسرة نحو وجهة أكثر أمانا.



وأضافت الأمم المتحدة أن أكبر عدد من عمليات النزوح ارتبط بالتوترات الناتجة عن الصراع، التي لوحظت في تسع وأربعين جبهة نشطة عبر محافظات مأرب وحجة وتعز والحديدة والجوف ولحج والضالع.

وتابعت أن محافظة الجوف استقبلت نحو مائة وخمسة وعشرين ألف نازح منذ اندلاع الحرب.

ووفق بيانات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، فقد نزح غالبية هؤلاء إلى عدد من مديريات محافظة الجوف.

وتعد الظروف المعيشية سيئة للغاية، ما يؤثر على النازحين الذين يعانون ظروفا غير لائقة وفقا لما تصفه الأمم المتحدة.

وبداية الشهر الجاري، ذكرت مصادر محلية أن أكثر من ألف أسرة نزحت إلى لحج، عقب سيطرة مليشيا الحوثي على مناطقهم في محافظة البيضاء.

وبينت المصادر أن النزوح كان كبيراً جداً من مديريتي 'الزاهر' و'الصومعة'، التابعتين لمحافظة البيضاء.

وتعرّضت مخيمات النازحين في عدد من المحافظات إلى سيول الأمطار الناتجة عن المنخفض المداري ما أثر بشكل كبير على حياة النازحين.