الأرصاد يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدة محافظات خلال الساعات المقبلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ خاص

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليمنية نشرته اليومية لأحوال الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الساعات القادمة في مختلف مناطق الجمهورية.



النشرة توقعت أن تشهد المرتفعات الجبلية طقس غائم جزئياً إلى غائم ويتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد أحيانا على مناطق متفرقة من المرتفعات الجبلية وخاصة المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من المرتفعات الوسطى والشمالية، وهطول أمطار متفرقة على أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات ( البيضاء، شبوة، أبين، حضرموت والمهرة) أثناء فترتي الظهيرة والمساء.

وأضافت النشرة أن المناطق الساحلية سيكون فيها طقس غائم جزئياً وهطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الغربية والجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والرمال أحياناً.

وأشارت إلى أن المناطق الصحراوية ستشهد طقس صحو إلى غائم جزئيا وحار نهاراً مع احتمال هطول أمطار خفيفة ومتفرقة، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للأتربة والرمال.

فيما سيكون الطقس في أرخبيل سقطرى صحو إلى غائم جزئياً، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى قوية تصل اقصى سرعة لها 32 عقدة تعمل على اضطرابالبحر وارتفاع الموج.

ونبه المركز الوطني للأرصاد الجوية: - المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها بعدم التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية حفاظاً على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم.

- السائقين في المنحدرات الجبلية والسهول الساحلية الغربية من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية ومن الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية بسبب الأمطار أو تشكل الضباب .

- مرتادي البحر والصيادين و ربابنة السفن في أرخبيل سقطرى من اضطراب البحر وارتفاع الموج بسبب الرياح الشديدة.