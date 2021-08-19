'صحفيات بلا قيود' تحمّل مليشيا الحوثي مسؤولية تعرض الصحفي المختطف يونس عبد السلام للخطر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ صنعاء

أدانت منظمة "صحفيات بلا قيود" عملية اختطاف الصحفي يونس عبدالسلام من وسط العاصمة صنعاء من قِبل جهاز الأمن والمخابرات التابع لمليشيا الحوثي.



وقالت "بلا قيود" إنها تلقت بلاغاً من زملاء الصحفي يونس عبدالسلام أكدوا فيه ااختفاء زميلهم من العاصمة صنعاء مساء الأربعاء الماضي (3 أغسطس 2021م)، حيث خرج من المكان الذي يسكن فيه مع زملائه في شارع 'الدائري'، وسط العاصمة صنعاء، ولم يعد.

ووفق بيان المنظمة، فإن أقاربه تواصلوا بتلفونه إلا أن شخصاً آخر رد عليهم، وأفاد باحتجازه لدى جهاز الأمن والمخابرات، وأبلغهم بأنه غير مسموح لهم زيارته.

وطالبت "صحفيات بلا قيود" بسرعة الإفراج عن الصحفي يونس عبدالسلام، كما حمّلت الحوثيين"سلطة الأمر الواقع" كامل المسيؤولية عن تعرّض حياة وسلامة الصحفي يونس لأي خطر.

وأعربت "صحفيات بلاقيود"، في بيانها، عن إدانتها ورفضها المطلق كافة أشكال الاانتهاكات التي يتعرّض لها الصحفيون في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي أو مليشيا الانتقالي أو حكومة الشرعية، كما دعت لكافة أطراف الصراع إلى التوقّف الفوري عن استهداف الصحفيين، وعدم الزّج بهم في الصراع.

وقالت المنظمة إن تلك الانتهاكات، التي طالت الصحفيين خلال الأعوام الفائتة، لن تسقط بالتقادم، وإنه لأبد من معاقبة السلطات والجهات والأفراد الذين قاموا بتلك الانتهاكات.

كما دعت "بلا قيود" كافة المنظمات الحقوقية، وعلى رأسها المفوضية السامية لحقوق الإنسان والاتحاد الدولي للصحفيين وأنصار حرية الرأي والتعبير، إلى ممارسة الضغط على مليشيا الحوثي، لإيقاف ممارساتها العدائية والقمعية تجاه حرية الرأي والصحفيين، وإدانة اختطاف الصحفي يونس عبدالسلام، والضغط عليها للإفراج عنه خاصة، وهو يعاني من وضع نفسي سيِّئ، وكذا الإفراج عن كافة زملائه من الصحفيين القابعين في سجون المليشيا