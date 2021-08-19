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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 'صحفيات بلا قيود' تحمّل مليشيا الحوثي مسؤولية تعرض الصحفي المختطف يونس عبد السلام للخطر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 أغسطس 2021
الخليج 365 ـ صنعاء
أدانت منظمة "صحفيات بلا قيود" عملية اختطاف الصحفي يونس عبدالسلام من وسط العاصمة صنعاء من قِبل جهاز الأمن والمخابرات التابع لمليشيا الحوثي.
وقالت "بلا قيود" إنها تلقت بلاغاً من زملاء الصحفي يونس عبدالسلام أكدوا فيه ااختفاء زميلهم من العاصمة صنعاء مساء الأربعاء الماضي (3 أغسطس 2021م)، حيث خرج من المكان الذي يسكن فيه مع زملائه في شارع 'الدائري'، وسط العاصمة صنعاء، ولم يعد.
ووفق بيان المنظمة، فإن أقاربه تواصلوا بتلفونه إلا أن شخصاً آخر رد عليهم، وأفاد باحتجازه لدى جهاز الأمن والمخابرات، وأبلغهم بأنه غير مسموح لهم زيارته.
وطالبت "صحفيات بلا قيود" بسرعة الإفراج عن الصحفي يونس عبدالسلام، كما حمّلت الحوثيين"سلطة الأمر الواقع" كامل المسيؤولية عن تعرّض حياة وسلامة الصحفي يونس لأي خطر.
وأعربت "صحفيات بلاقيود"، في بيانها، عن إدانتها ورفضها المطلق كافة أشكال الاانتهاكات التي يتعرّض لها الصحفيون في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي أو مليشيا الانتقالي أو حكومة الشرعية، كما دعت لكافة أطراف الصراع إلى التوقّف الفوري عن استهداف الصحفيين، وعدم الزّج بهم في الصراع.
وقالت المنظمة إن تلك الانتهاكات، التي طالت الصحفيين خلال الأعوام الفائتة، لن تسقط بالتقادم، وإنه لأبد من معاقبة السلطات والجهات والأفراد الذين قاموا بتلك الانتهاكات.
كما دعت "بلا قيود" كافة المنظمات الحقوقية، وعلى رأسها المفوضية السامية لحقوق الإنسان والاتحاد الدولي للصحفيين وأنصار حرية الرأي والتعبير، إلى ممارسة الضغط على مليشيا الحوثي، لإيقاف ممارساتها العدائية والقمعية تجاه حرية الرأي والصحفيين، وإدانة اختطاف الصحفي يونس عبدالسلام، والضغط عليها للإفراج عنه خاصة، وهو يعاني من وضع نفسي سيِّئ، وكذا الإفراج عن كافة زملائه من الصحفيين القابعين في سجون المليشيا