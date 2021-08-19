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مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

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اليمن العربي ـ خاص 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستجدات فيروس في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ خاص

قالت لجنة الطوارئ الحكومية اليوم الخميس، إنها سجلت 35 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

 

وأضافت أن الإصابات الجديدة سُجلت في حضرموت 16، تعز 9، مأرب 5، عدن 4، وحالة واحدة في المهرة.

 

كما أعلنت اللجنة عن ثلاث حالات وفاة في محافظتي حضرموت وتعز.

 

ويرتفع بذلك عدد حالات الاصابة في مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها، إلى 7407 إصابة مؤكدة، بينها 1414 حالة وفاة و4589 حالة تعاف.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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