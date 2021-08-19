- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس الأفغاني: غادرت كابول خشية أن تصبح أفغانستان مثل سوريا واليمن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 أغسطس 2021
الخليج 365 ـ عدن
أكد الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني، في رسالة بالفيديو اليوم، إنه غادر كابول لتجنب إراقة الدماء.
وتابع أنه حرص على أن لا تتحول أفغانستان إلى نسخة من سوريا واليمن، مضيفًا أن البلاد كانت ستواجه "كارثة مروعة" لو بقي في منصبه.
وأضاف غني، في رسالة فيديو نشرها عبر صفحته على فيسبوك: "لم أكن أريد أن يبدأ إراقة الدماء في كابول كما حدث في سوريا واليمن. لذلك قررت أن أذهب وأغادر كابول".
وقال غني: "كان التزامي تجاه جميع رجال ونساء بلدي هو تجنب إراقة الدماء وضمان السلام والاستقرار والتنمية في أفغانستان، وكان هذا هدفي العام".
وأوضح: "لو بقيت رئيسا لأفغانستان، لشنقت أمام أعين شعب أفغانستان، وكان ذلك سيكون كارثة مروعة في تاريخنا"، مٌعربًا عن أمله "في هذه الأيام والليالي القادمة أن نتغلب على هذا وأن تشهد أفغانستان السلام والاستقرار"