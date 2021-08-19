وزارة الشباب تنظم حفل توقيع كتاب الجمعية الرياضية العدنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

نظم قطاع الرياضة بوزارة الشباب والرياضة، اليوم الخميس، حفل توقيع كتاب (الجمعية الرياضية العدنية 1934 ـ 1967)، للمؤلف محمد عبده علي، بتمويل من صندوق رعاية النشء والشباب بعدن.



وخلال الحفل اشاد، القائم بأعمال قطاع الرياضة خالد الخليفي بجهود مؤلف الكتاب الذي يعد مرجعًا هامًا للرياضة في اليمن، كونه يتناول حقبة رياضية هامة كانت فيها عدن موطن الرياضة الأول في البلد وعلى مستوى الجزيرة والخليج والوطن العربي عمومًا، مبينًا أنه ما يميز هذا الكتاب هو السرد التراتبي لتاريخ الرياضة في عدن وبطريقة سهلة، حيث جمع بين متعة القراءة والحصول على المعلومة بطريقة سهلة ومبسطة.

من جانبه، استعرض المؤلف أهم مراحل اعداد الكتاب، والذي تناول فيه الكثير من المحطات المشرقة والهامة في الرياضة العدنية التي نشأت في ظل الاستعمار البريطاني، لكنها لم تكن تحصل منه على اي دعم وأنها كانت تقوم معتمدة على ذاتها في نشاطها المحلي أو مشاركاتها الخارجية.

حضر الحفل وكيل وزارة الشباب والرياضة الدكتور عزام خليفة وعدد من المسئولين.