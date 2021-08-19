شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مجلي: الجيش الوطني يواصل التقدم ويحقق مكاسب في مختلف الجبهات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

قال الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني العميد الركن عبده مجلي"ان قوات الجيش تواصل التقدم وتحقق المكاسب على الأرض بثبات وعزيمة ومعنوية عالية وعدالة قضية راسخة".



وأضاف في إيجاز صحفي، لوسائل الإعلام " ان ما حققه الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، في الجبهات القتالية، خلال الأيام القليلة الماضية كبير ومهم، إضافة إلى تكبيد المليشيا الانقلابية الخسائر، ومنها في جبهات محافظة مأرب، التي تمكن فيها الجيش والمقاومة، من دحر المليشيا من موقع عدة في مراد ورحبة والمشيريف".

وأوضح أن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية شنوا خلال الأيام الماضية وبإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية، عمليات هجومية مباغتة في جبهة رحبة منطقة المشيريف جنوب غرب محافظة مارب وتمكنوا من تحرير مناطق مهمة، وجبال وتلال استراتيجية وحاكمة وأهمها استكمال تحرير جبل البياض والتبة "الصفراء" وقطع طرق الإمداد على مليشيات الحوثي وانتزاع الألغام التي زرعتها في تلك المساحات.

واسفرت المعارك عن سقوط العشرات من عناصر مليشيات الحوثي بين قتيل وجريح ومقبوض عليه، إضافة إلى خسائر كبيرة في المعدات والأسلحة والعربات والأطقم القتالية، بغارات الطيران المقاتل ومدفعية الجيش الوطني، واستعادة عربات قتالية وأسلحة متوسطة وخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة.

وفي جبهات غرب وشمال غرب مأرب أكد العميد مجلي إن قوات الجيش والمقاومة، وبإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية، حققت انتصارات ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهات ماس والمشجح والكسارة وصرواح.

وأشار إلى أن قوات الجيش شنت هجمات نوعية، وأخرى مضادة على مواقع كانت تتمركز فيها المليشيا منها، في منطقة "اليعرف" جبهة ماس، مؤكداً أن الجيش نجح في تحرير واستعادة عدد من المواقع المهمة وتكبيد العدو خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

واسقطت دفاعات الجيش الوطني طائرتين مسيرتين تابعتين لمليشيات الحوثي الانقلابية، الأولى في جبهة الكسارة والأخرى في جبهة صرواح قبل استهدافها للمدنيين والأعيان المدنية في مأرب.

وأشار إلى مختلف الجبهات الجنوبية والغربية، تشهد قصفاً مكثفا بالمدفعية، والتي يتم استهداف الآليات القتالية والأسلحة والمدرعات في عمق العدو في المواقع التي يتمركز فيها.

كما استعرض العميد مجلي عدداً من العمليات الجوية، التي ينفذها طيران تحالف دعم الشرعية، والذي يشن الغارات الناجحة على المعدات والأسلحة والمدرعات والأطقم القتالية التابعة للمليشيات الحوثية في مختلف جبهات محافظة مأرب

وفي جبهات محافظة الجوف، أوضح الناطق الرسمي بأن الجيش شن هجوماً مباغتاً في جبهة القعيف شمال شرق محافظة الجوف تمكن خلاله من تحرير عدة مواقع أهمها سلسلة جبال قبيان الاستراتيجية وأسفرت عن سقوط العشرات من عناصر مليشيات الحوثي، بين قتيل وجريح ومقبوض عليه، إضافة إلى خسائر كبيرة في المعدات والأسلحة والعربات والأطقم القتالية.

وأوضح أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية تشن هجمات مضادة وكمائن محكمة في جبهات الجدافر وحويشيان والخنجر.. مشيراً إلى أن تلك الأعمال القتالية أسفرت عن تدمير عدد من الأطقم القتالية، كانت محملة بتعزيزات تابعة للمليشيات الحوثية، إضافة إلى طيران تحالف دعم الشرعية غارات جوية، استهدفت أسلحة ومعدات قتالية مختلفة تابعة للمليشيا.

وقال إن "قوات الجيش الوطني في تعز تصدت لتسللات وهجمات للمليشيات الحوثية في الجبهات الشرقية والغربية والشمالية الغربية لمدينة تعز، مضيفاً "قواتنا تمكنت من إلحاق الخسائر الفادحة في الأرواح والعتاد للمليشيات الحوثية".

ولفت إلى أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، بإسناد من الطيران في جبهتي نعمان وناطع بمحافظة البيضاء أحبطت هجمات وتسللات المليشيات الحوثية، وكبدت المليشيا قتلى وجرحى.