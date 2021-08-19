البحسني يعزي في وفاة نجم الكرة الحضرمية والوطنية الكابتن خالد صالح بن بريك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 أغسطس 2021

الخليج 365 - المكـلا

رفع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، خالص التعازي وعظيم المواساة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى نجم الكرة الحضرمية والوطنية الكابتن خالد صالح بن بريك.



وأشاد المحافظ البحسني بالدور الكبير الذي لعبه الكابتن خالد بن بريك في لعبة كرة القدم مع نادي شعب حضرموت، وإحراز بطولتين لكأس الرئيس ومراكز متقدمة في مختلف البطولات، إلى جانب مسيرته في عملية التدريب لنادي الشعب والمنتخب الوطني، معبراً عن حزنه العميق برحيل احد أبرز نجوم كرة القدم في عموم الوطن وحضرموت على وجه الخصوص.

وتقدم محافظ حضرموت بالتعازي إلى والد الفقيد صالح بن بريك، وإلى إخوانه معالي وزير المالية سالم والدكتور فائز وأحمد وعمر، وأبناءه صالح ومحمد وأحمد، وزملاء ومحبي الفقيد في القطاع الرياضي، مبتهلاً للمولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.