محافظ حضرموت يطلع على مشروع المرونة التابع لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 أغسطس 2021

الخليج 365 - المكـلا

اطلع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، على مشروع المرونة التابع لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP، الممول من الاتحاد الاوروبي، وبرعاية من وزارة الإدارة المحلية، والذي يستهدف 9 من محافظات الجمهورية.



وتعرف المحافظ البحسني خلال لقاءه مدير مشروع المرونة في برنامج الأمم المتحدة الانمائي السيد بيتر فانديبول، وبحضور وكيل وزارة الإدارة المحلية المساعد لقطاع الموارد عبدالغفار العيسائي، على شرح حول المشروع الذي سيركّز على مكوني المرونة المؤسسية والاقتصادية، حيث سيتم تمويل بعض المشاريع الأولوية عبر المشروع التي تحتاجها السلطات، مستمعاً إلى تفاصيل مكون المرونة المؤسسية الذي يركّز على جوانب التدريب وبناء قدرات السلطات المحلية وتأهيليها في عملية التواصل مع المنظمات، ومكون المرونة الاقتصادية المهتم بالتنمية في جانب الاقتصاد المحلي وفقاً واحتياجات المديريات والمحافظة لتقديم المنح لبعض المشاريع.

وأكد محافظ حضرموت أن قيادة السلطة المحلية تطلع إلى مزيد من التعاون والعمل المشترك على مستوى الأصعدة المؤسسية والاقتصادية الرامية لبناء قدرات المؤسسات والمرافق الحكومية والاسهام في تعزيز الجوانب الاقتصادية بالمحافظة، وتطرق إلى الضائقة التي يعاني منها المواطنين، نتيجة لتدهور العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، ونوه بأهمية تواجد ممثلي برنامج الأمم المتحدة الانمائي في المحافظة لمساندة جهود قيادة السلطة في بعض توجهاتها.

واستعرض المحافظ البحسني بعض المشاريع الملحة والضرورية في قطاعات الطرقات وصندوق النظافة والتحسين والزراعة والري والمياه، إلى جانب جملة من المشاريع التأهيلية والتدريبية، وابدى استعداده بتذليل الصعوبات وتقديم التسهيلات لضمان نجاع مشروع البرنامج.

حضر اللقاء، وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق، ومدير عام مكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي بساحل حضرموت عمر الأشولي، ومدير عام مكتب المحافظ ناصر القرزي.