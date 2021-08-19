البحسني يبحث مع مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي محور حضرموت احتياجات المحافظة في مجال المساعدات الغذائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 أغسطس 2021

الخليج 365 - المكـلا

بحث محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بمدينة المكلا، مع مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي (WFP) محور حضرموت السيدة ماريا ديزوجو والوفد المرافق لها، جملة من المواضيع واحتياجات المحافظة لعدد من المشاريع في مجال المساعدات الغذائية وتنمية الأصول وسوء التغذية والتغذية المدرسية.



واستمع المحافظ البحسني من السيدة ماريا إلى نشاط وعمل برنامج الغذاء العالمي في محور حضرموت منذ العام 2017، وتدخلات البرنامج في تحسين سبل العيش وتوفير فرص عمل للكثير من الشباب، وتطرقت إلى نشاط عملها وعقد اللقاءات مع الجهات والمكاتب المختصة والنزولات الميدانية للإطلاع على احتياجات القطاعات من المشاريع، واشارت إلى ان البرنامج سينفذ مشروع في مديرية غيل باوزير في مجال الزراعة والذي سيعمل نقلة نوعية لتحسين المساحات الزراعية.

وأكد محافظ حضرموت أن برنامج الغذاء العالمي يحظى باحترام وتقدير من قبل السلطة المحلية، نظير تدخلاته ومشاريعه وأعماله منذ العام 2017، لافتاً إلى ضرورة الاستمرار في تقديم المشاريع لمساعدة المواطنين نتيجة لتدهور العملة المحلية التي أدت إلى ارتفاع الأسعار للمواد الغذائية، متطرقاً إلى جهود السلطة ومساعيها في هذا الجانب من خلال تشكيل اللجان والصناديق لمراقبة أسعار المواد الغذائية وتقديم المساعدات للمواطنين وفقاً وإمكانيات السلطة المتاحة.

وكشف المحافظ عن اعتزام السلطة بتنظيم لقاء موسع للمنظمات الدولية العاملة في حضرموت ومنظمات المجتمع المدني، بهدف اطلاعهم على الصعوبات التي تواجهها السلطة في سبيل تقديم المساعدات للمواطنين، وبحث معهم سبل التدخلات الممكنة كلاً في مجال اختصاصه.

واستعرض تدخلات السلطة المحلية بالمحافظة ومنظمات المجتمع المدني للتخفيف عن المواطنين الذين تضررت منازلهم اثناء مياه سيول الأمطار الأخيرة بمديرية تريم، ومتابعة السلطة المحلية للسلطة المركزية التي اثمرت بتدشين توزيع المساعدات الحكومية للأسر المتضررة بمبلغ 2 مليار ريال يمني، وكذا الخطة الاستراتيجية لرفع البيوت السكنية من مجاري السيول إلى أماكن مرتفعة، ولفت إلى أهمية تدخل المنظمة في جانب توعية الناس وإرشادهم بمخاطر الكوارث للحد من الأضرار المتكررة.

وتطرق المحافظ إلى معاناة المزارعين نتيجة لشحة بعض آبار المياه وارتفاع اسعار المشتقات النفطية، ووضع بعض الأفكار المتمثلة بإنشاء السدود وتشغيل معدات المزارعين بالطاقة الشمسية في سبيل التخفيف عن المزارعين، وحماية الرقعة الزراعية، مبدياً استعداد قيادة السلطة المحلية بتقديم كافة التسهيلات لإستمرار عمل نشاط المنظمة بشكل أكبر في المحافظة.

حضر الاجتماع، وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق، ومدير عام مكتب وزارة المالية بساحل حضرموت أنور الجعيدي، ومدير عام مكتب المحافظ ناصر القرزي.