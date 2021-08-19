مدير مستشفى الغيضة يعلن بدء الأعمال في تركيب وتشغيل جهاز فحص سرطان الثدي المبكر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 أغسطس 2021

الخليج 365 - المهرة

أعلن مدير عام مستشفى الغيضة المركزي بمحافظة المهرة الأستاذ محسن بلحاف، عن بدء الأعمال في تركيب وتشغيل جهاز ( الماموجرام ) للكشف المبكر على سرطان الثدي بالمستشفى وأن العمل به سيتم بدءاً من يوم الأحد القادم.



وأشار بلحاف إلى أنه تتم حالياً الترتيبات اللازمة لاستكمال وضع الغرفة الخاصة بالجهاز على أن يتم العمل به بدءاً من يوم الأحد القادم.

وأوضح بلحاف أن الجهاز يعد نقلة نوعية في قسم الأشعة بالمستشفى وسيوفر عناء كثير من المواطنين السفر إلى المحافظات الأخرى.

ولفت بلحاف أن جهاز فحص سرطان الثدي المبكر جاء بدعم مباشر من معالي الأستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة عبر شركة النفط اليمنية فرع المهرة شاكراً السلطة المحلية وكل الجهات الداعمة للمستشفى