بن ياسر يزور المهندس سعيد هائل وأسرة الطفل المتوفي بسبب إنهيار منزلهم بالغيضة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 أغسطس 2021

الخليج 365 - المهرة

زار أستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة، صباح اليوم، بمستشفى الغيضة المركزي، المناضل المهندس سعيد هائل علي سيف من أوائل المهندسين في الأشغال في المحافظة منذ 1968م، وأسرة الطفل المتوفي عبده صغير إبراهيم إثر حادثة إنهيار أحد المنازل بسوق الغيضة.



وخلال الزيارة كلّف المحافظ بن ياسر مدير عام مكتب الصحة الدكتور عوض مبارك بمتابعة حالة المهندس سعيد هائل المرضيه وسرعة نقله للخارج عند تحسن حالته وإفادة المحافظ أول بأول عن الحالة.

وأكد المحافظ بن ياسر ان المناضل سعيد هائل من أوائل المهندسين العاملين في مجال الطرقات في المحافظة حيث قدم إليها في 1968م. وقضى جل حياته في خدمة المحافظة وأبنائها.

على صعيد متصل، زار المحافظ بن ياسر أسرة الطفل المتوفي عبده صغير إبراهيم الذي توفى بسبب حادثة إنهيار أحد البيوت في الغيضة، ناقلاً لهم تعازي قيادة السلطة بالمحافظة ووجه بدعم علاج أخت المتوفي الصغيره التي تعرضت لإصابات خفيفه جراء الحادثه وحالتها مطمنه.

كما قام المحافظ بزيارة عدد من المرضى في مستشفى الغيضة المركزي وقدم لهم مساعدات مالية، وكان في استقبال المحافظ خلال الزيارة مدير عام مكتب الصحة الدكتور عوض مبارك سعد ومدير مستشفى الغيضة الأستاذ محسن بلحاف.