بن طالب يوقف الزحف العمراني العشوائي نحو خزان مياه جوجه بوادي حضرحوت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 أغسطس 2021

الخليج 365 - شبام

تفقد مدير عام مديرية شبام المهندس هشام غالب بن طالب صباح اليوم، خزان مياة جوجه الذي بدأت العشوائيه والزحف العمراني تطاله مما يؤثر على المساحة المخصصة له .



واوقف المدير العام خلال نزوله باسناد من مدير أمن المديرية كافة أوجه الزحف العمراني التي وصلت حدود خزان مياه جوجه .. مشددا على خطورة العبث بالمصلحة العامة في المديرية بشكل عام .

وأكد هشام بن طالب مدير عام شبام على ضرورة التزام المواطنين واحترامهم لحرمة الأراضي التابعة للمصلحة العامة وعدم التهاون بها.