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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انعقاد ورشة عمل في عدن حول إرشادات تصدير السلع للأسواق الخارجية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 أغسطس 2021
عقدت بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، ورشة عمل حول إرشادات التصدير للمنتجات سريعة التلف في الأسواق الخارجية، نظمها برنامج الانتعاش الاقتصادي وسبل العيش (ERLP).
وناقشت الورشة بمشاركة ممثلين من الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة والقطاع الخاص "كجهة مصدرة"، الأساليب والطرق المثلى في تطوير وتنمية القدرة التنافسية للصادرات المحلية منها السلع والمنتجات الزراعية بما يعزز توريدها وتسويقها في الخارج لتشكل رافداً للاقتصاد الوطني.