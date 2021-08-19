اختتام ورشة عمل تقييمية لمراكز العزل لعلاج كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

اختتمت في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، ورشة العمل التقيمية النصف سنوية لمراكز العزل لعلاج (كوفيد-19) بعموم محافظات الجمهورية، نظمتها الإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.



وتبنى 66 مشاركة في الورشة يمثلون مدراء مكاتب الصحة ومدراء مراكز العزل، جملة من التوصيات الهادفة لتحسين العمل في مراكز العزل ووضعها في الموجة الثالثة وفقا والإمكانات المتاحة، كما أقروا التوزيع السريري والكادر البشري للمراكز وفقا والمعايير الدولية بعد تصنيفها لثلاثة تصنيفات كمراكز في عواصم المحافظات وعواصم المديريات والمراكز، وأكدوا حتمية افتتاح مركز الأمل بمديرية البريقة في عدن لسد الفراغ الناجم عن إغلاق مركز مستشفى الجمهورية.

كما ناقشت الورشة التي استمرت يومين، خمسة محاور رئيسية متصلة بإدارة الحالة والإمداد اللوجستي والتجهيزات والكادر الطبي وحوافزه المالية والموازنات التشغيلية ومحور الاستدامة المفضي لتحويل مراكز العزل لمراكز حميات، وتم أيضا تقييم أداء المراكز سلبا وإيجابا ووضع الرؤى والحلول لعمل المراكز مستقبلا.

وأكد كل من الدكتور عبدالله دحان نائب وزير الصحة العامة والسكان، والدكتور شوقي الشرجبي وكيل وزارة الصحة لقطاع الطب العلاجي والدكتورة نهى محمود مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في عدن، أهمية العمل على تنفيذ مخرجات الورشة بما يمكن مراكز العزل من تأدية واجباتها لاسيما في مواجهة الموجة الثالثة التي تشهدها البلاد حاليا ووضع مخرجات الورشة موضع التنفيذ.

حضر اختتام الورشة الدكتور عبدالرقيب محرز مدير عام الخدمات الطبية بوزارة الصحة، وعبدالناصر النمير مدير عام مكتب وزير الصحة وعدد من المختصين.