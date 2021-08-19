تدشين دورة خاصة باللامركزية في المهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 أغسطس 2021

الخليج 365 - متابعات

دشنت يوم أمس، الدورة التدريبية الخاصة باللامركزية المالية، بمحافظة المهرة، بمشاركة منظمة بيرجهوف الألمانية وتمويل الخارجية الألمانية وتنفيذ منتدى التنمية السياسية .



وخلال التدشين أشار الوكيل المسعدي إلى أن السلطة المحلية بقيادة معالي الأستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة تشجع على إقامة مثل هذه الدورات التدريبية لافتاً إلى أن اللامركزية المالية عملية جاذبة للاستثمار في المحافظة ومتمنياً المشاركة الفاعلة والاستفادة من مخرجات الدورة وعكسها في الواقع .

وكان منسق مشروع تعزيز الحكم المحلي وبناء السلام بمحافظة المهرة الأستاذ صامد رعفيت قد أشار إلى أن الدورة تستهدف مدراء عموم المكاتب التنفيذية بديوان المحافظة لافتاً إلى أن الدورة ستستمر لأربعة أيام .

من جانبه أوضح مدرب الدورة أن الدورة تهدف لخلق وعي مجتمعي بأهمية اللامركزية المالية مشيراً إلى أنها ستتناول مفاهيم اللامركزية المالية والتنمية والمشاركة المجتمعية وتجارب لبعض الدول وتحليل الوضع الراهن والجوانب المتعلقة بتنفيذ اللامركزية المالية في محافظة المهرة .