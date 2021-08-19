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اختتام برنامج "قدرات" للموهوبين في شبوة

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اختتام برنامج "قدرات" للموهوبين في شبوة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 أغسطس 2021

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اختتمت مؤسسة مواهب اليوم، برنامج "قدرات" لتنمية الموهوبين بمحافظة شبوة، والذي ينفذ بتمويل من مؤسسة صلة، واستمر ثمانية اشهر.

 

وخلال حفل التكريم اكد وكيل المحافظة الدكتور عبدالقوي لمروق، اهمية الاحتفاء بالقدرات الشبابية الموهوبة في مختلف المجالات ،منوها باهمية ونوعية برامج التدريب لهم، وحث على ضرورة الاكتشاف المبكر لقدراتهم والعناية بها والعمل على تنميتها والاستفادة منها.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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