اختتام برنامج "قدرات" للموهوبين في شبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

اختتمت مؤسسة مواهب اليوم، برنامج "قدرات" لتنمية الموهوبين بمحافظة شبوة، والذي ينفذ بتمويل من مؤسسة صلة، واستمر ثمانية اشهر.



وخلال حفل التكريم اكد وكيل المحافظة الدكتور عبدالقوي لمروق، اهمية الاحتفاء بالقدرات الشبابية الموهوبة في مختلف المجالات ،منوها باهمية ونوعية برامج التدريب لهم، وحث على ضرورة الاكتشاف المبكر لقدراتهم والعناية بها والعمل على تنميتها والاستفادة منها.