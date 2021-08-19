باصهيب يلتقي نائب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ومدير الأغذية العالمي في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

بحث نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، مع نائب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن دييجو زوريلا، تعزيز مختلف أوجه التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات الإنسانية والتنموية للتخفيف من المعاناة نتيجة الحرب في البلاد.



وتطرق اللقاء إلى الأوضاع الإنسانية وأوضاع مخيمات النازحين والاحتياجات التنموية في مختلف مناطق ومحافظات الجمهورية المتأثرة بالحرب والتي ألقت بظلالها القاتمة السواد على شتى مجالات الحياة بدون استثناء وتسببت بمأساة ومعاناة إنسانية كبيرة وتضرر البنية التحتية ومقومات الحياة الأساسية.

وجدد اللقاء، التأكيد على أهمية الاستفادة القصوى من دعم المانحين في تلبية الاحتياجات الملحة للمواطنين من خلال اعتماد تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة تخدم الشرائح المجتمعية المستفيدة على المدى الطويل وتساهم في تخفيف المعاناة.

وشدد الدكتور باصهيب، على ضرورة التركيز على الوسائل المجدية والفاعلة عند تنفيذ المشاريع التنموية والاهتمام بمشاريع المياه والتغذية والزراعة والطفولة ومجالات أخرى .. مجددا التأكيد على مواصلة الجهود المشتركة لتعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارة والأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، وكذا تقديم التسهيلات لضمان نجاح مشاريع وبرامج المنظمات الدولية وشركاء الحكومة في اليمن.

من جانبه أكد المسؤول الأممي، أهمية العمل سويا من جانب الأمم المتحدة والحكومة اليمنية لتعزيز التعاون والإسهام في تحفيف المعاناة الإنسانية وتنفيذ المشاريع التنموية المستدامة، كما أكد استيعاب كافة الملاحظات المقدمة من جانب الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط بخصوص عمل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في المجالات الإنسانية والتنموية.

وعلى صعيد متصل، التقى نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، في عدن، اليوم، مع مديرة مكتب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في عدن موتينتا تشيموكا.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا المتصلة بعملية المسح الغذائي وسُبل المعيشة والإجراءات الجمركية ذات الصلة ببرنامج الأغذية، إضافة إلى تعزيز علاقات التعاون المشترك بين الجانبين.

حضر اللقاءين مدير عام إدارة المنظمات الإقليمية والدولية بوزارة التخطيط أحمد الجاوي وعدد من المعنيين.