رئيس الوزراء يعزي في وفاة الكابتن خالد صالح بن بريك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

عبر رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، عن بالغ الحزن وعظيم المواساة بوفاة قائد نادي شعب حضرموت ونجم المنتخبات الوطنية الكابتن خالد صالح بن بريك، الذي وافاه الاجل بعد حياه حافلة بالنجومية والتألق في المجال الرياضي لاعبا ومدربا.



وأشاد رئيس الوزراء في برقية عزاء وجهها الى والد الفقيد الشيخ صالح بن بريك وشقيق الفقيد وزير المالية سالم بن بريك، وجميع افراد اسرته ومحبيه والقطاع الرياضي عامة، بالمسيرة الكروية للكابتن خالد وما قدمه خلال مشواره كأحد اللاعبين والنجوم الكبار في نادي شعب حضرموت ثم مدربا له، وكذا مشاركاته مع المنتخبات الوطنية في اكثر من بطولة كروية بالمحافل الرياضية العربية والدولية.. منوها بما أنجزه الفقيد الكابتن خالد بن بريك كمدرب لنادي شعب حضرموت، ومساعد لمدرب المنتخبين الوطنيين للشباب والأولمبي سابقاً.

وأعرب رئيس الوزراء عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته، لعائلة الفقيد وزملائه ومحبيه وجميع الاسرة الرياضية في عموم الوطن اليمني الكبير في هذا الرحيل الفاجع لاحد الهامات الكروية اليمنية.. سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته وأن يعصم قلوب الجميع بالصبر والسلوان.