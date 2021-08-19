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رئيس مجلس الشورى يعزي وزير المالية في وفاة شقيقه

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر، برقية عزاء ومواساة الى وزير المالية سالم بن بريك ، في وفاة شقيقه الكابتن خالد بن بريك مدرب نادي شعب حضرموت بعد حياة حافلة بالعطاء والنشاط الرياضي.

 

واشاد في برقيته بمناقب الفقيد الوطنية، الذي يعد أحد رموز اليمنية، ممن ساهموا بفعالية في العديد من الإنجازات والمحطات محليا وخارجيًا في ناديه شعب حضرموت ولاعباً في المنتخب الوطني.

 

وعبر الدكتور بن دغر، عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الاليم..مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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