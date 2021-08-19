الرئيس هادي يعزي في وفاة الكابتن خالد صالح بن بريك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة، بوفاة الكابتن خالد صالح بن بريك، نجم كرة القدم الوطنية، ولاعب ومدرب نادي شعب حضرموت، الذي وفاه الأجل فجر اليوم.



واشار الرئيس في برقيته التي بعثها الى والد الفقيد الشيخ صالح بن بريك، وشقيق الفقيد وزير المالية سالم صالح بن بريك وابناءه وجميع اهله ومحبيه، الى مسيرة الفقيد الرياضية، الحافلة بالمنجزات والعطاء سواء مع ناديه أو مع المنتخب الوطني.

وعبر رئيس الجمهورية، عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الأليم.. مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان، انا لله وانا اليه راجعون.