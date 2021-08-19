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الرئيس هادي يعزي في وفاة الكابتن خالد صالح بن بريك

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 أغسطس 2021

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بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة، بوفاة الكابتن خالد صالح بن بريك، نجم كرة القدم الوطنية، ولاعب ومدرب نادي شعب حضرموت، الذي وفاه الأجل فجر اليوم.

 

واشار الرئيس في برقيته التي بعثها الى والد الفقيد الشيخ صالح بن بريك، وشقيق الفقيد وزير المالية سالم صالح بن بريك وابناءه وجميع اهله ومحبيه، الى مسيرة الفقيد ، الحافلة بالمنجزات والعطاء سواء مع ناديه أو مع المنتخب الوطني.

 

وعبر رئيس الجمهورية، عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الأليم.. مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان، انا لله وانا اليه راجعون.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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