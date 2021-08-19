شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات الشرعية تحرر مواقع استراتيجية بجبهة "القعيف" في الجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

حرر أبطال الجيش الوطني ورجال المقاومة الشعبية، امس، مواقع عسكرية استراتيجية في جبهة القعيف التابعة إدارياً لمديرية برط العنان شرق شمالي محافظة الجوف.



وقال رئيس عمليات حرس حدود، قائد اللواء العاشر العميد هادي الجعيدي، "أن قوات الجيش الوطني تمكنت من استعادة وتحرير مواقع عسكرية حاكمة في جبهة القعيف، أبرزها سلسلة جبال (قبيان الاستراتيجية)".

واضاف الجعيدي لـ (سبتمبر نت) "أن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، تكبدت في هذه المعركة، خسائر بشرية ومادية كبيرة في الأرواح والعتاد، بنيران أبطال الجيش الوطني، وغارات مقاتلات التحالف العربي".

ولفت العميد الجعيدي، إلى أن طيران التحالف العربي استهدف بعدة غارات جوية مركزة، تجمعات متفرقة وتعزيزات للمليشيا الإرهابية، وكبدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.