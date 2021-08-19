شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسليم اجهزة (بي سي بي) لمكتب الصحة بوادي حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

تسلم مكتب الصحة بوادي حضرموت والصحراء اليوم، 10 من أجهزة فحص الدم العام الالكترونية (بي سي بي)، ضمن الدفعة الثانية، المقدمة من السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت بتكلفة 65 مليون ريال يمني.



وخلال التدشين الذي حضره محافظ حضرموت فرج البحسني، ووكيل المحافظة لشئون الوادي والصحراء عصام الكثيري، أوضح مدير مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور هاني العمودي، انه سيتم توزيع الأجهزة على الطوارئ التوليدية بالقطن، وتريم، و سيئون، وشبام، وساه.

وكان المحافظ تفقد سير العمل بمشروع مبنى المركز التخصصي لعلاج امراض وجراحة القلب بسيئون، البالغ تكلفته أكثر من مليون دولار، من حصة المحافظة من مبيعات النفط، واستمع لشرح عن المشروع ومكوناته والخدمات التي سيقدمها للمرضى.