وزير التربية يتفقد سير العملية التعليمية في عدد من مدارس سيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

تفقد وزير التربية والتعليم طارق العكبري اليوم ووكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري سير العملية التعليمية في مدارس وادي حضرموت والصحراء.



وخلال زيارتهما لثانويات الأديب باكثير للبنات، وسيئون النموذجية والصبان للبنين، قدم مدير مكتب التربية والتعليم الدكتور محمد فلهوم شرح عن الصعوبات التي تواجه سير العملية التربوية والتعليمية والاحتياجات الضرورية لاستقرارها.

كما اطلعا على سير العمل الجاري في مشروع استكمال بناء 12 فصل مع ملحقاتها بثانوية سيئون النموذجية للبنين البالغ نسبة انجازه 95 في المائة.

وأشاد الوزير بالجهود التي تبذلها السلطة المحلية في مديريات الوادي والصحراء واهتمامها بالقطاع التربوي والتعليمي من خلال اعتماد 30 مشروعا في المرحلة الأولى بكلفة اجمالية تجاوزت 7 ملايين دولار، ايمانا منها بأهمية التعليم وانعكاساته على الجوانب التنموية في العديد من المجالات.