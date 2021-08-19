"غيل باوزير" تحتج على تردي خدمات المديرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 أغسطس 2021

الخليج 365 - غيل باوزير

شهدت مديرية غيل باوزير، صباح اليوم، وقفة ومسيرة احتجاجية منددة بتردي الخدمات.



وندد المحتجون بتردي خدمة الكهرباء والأزمة الخانقة في الغاز المنزلي والغلاء الفاحش في الاسعار الذي تشكو منه كافة المناطق.

وجاب المحتجون عددا من شوارع مدينة الغيل انطلاقا من أمام جولة الفانوس وصولا إلى الإدارة المحلية بالمديرية .

وكان ابناء مدينة غيل باوزير قد دعو الى تنفيذ هذه المسيرة الاحتجاجية قبل ايام من اجتماعهم الذي شكلوا فيه لجنة اسموها لجنة التحركات الشعبية الرافضة لتدهور الخدمات والضغط على الجانب الحكومي لوضع حلول عاجلة لمعاناتهم.