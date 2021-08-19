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رئيس انتقالي حضرموت يلتقي الأمين العام لنقابة المعلمين الجنوبيين بحضرموت

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اليمن العربي - المكـلا 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 أغسطس 2021

الخليج 365 - المكـلا

التقى العقيد الركن سعيد أحمد سعيد المحمدي ، رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت ، بمكتبه بمقر الهيئة ، بالمكلا ، الأستاذ راضي مفيلح ، الأمين العام لنقابة المعلمين الجنوبيين بحضرموت.

 

و خلال اللقاء ، الذي حضره الأستاذ  عوض أحمد بن جميل عضو الجمعية الوطنية ، أطلع مفيلح قيادة انتقالي حضرموت ، على خطط النقابة وجهودها ومتابعاتها المضنية في الحصول على حقوق المعلمين .. مشيرا إلى أن تلك الجهود  ارتطمت بصخرة الشرعية الخرساء ، التي لاتحس ولايهمها معاناة شعبها ، و لاتبالي بالأوضاع المعيشية الصعبة للتربويين .

 

وعبر المحمدي عن تعاطفه وتضامنه مع المعلمين .. مؤكدا على ضرورة تكثيف الجهود للارتقاء بأداء وعمل النقابة ، والسعي الدؤوب لتقريب وجهات نظر المعلمين ، وإقناعهم بأهمية الانخراط في النقابة، بما يضمن تأسيس كيان نقابي متماسك وقوي ، قادر على خدمة المعلمين والدفاع عن حقوقهم وانتزاع مستحقاتهم. 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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