رئيس انتقالي حضرموت يلتقي الأمين العام لنقابة المعلمين الجنوبيين بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 أغسطس 2021

الخليج 365 - المكـلا

التقى العقيد الركن سعيد أحمد سعيد المحمدي ، رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت ، بمكتبه بمقر الهيئة ، بالمكلا ، الأستاذ راضي مفيلح ، الأمين العام لنقابة المعلمين الجنوبيين بحضرموت.



و خلال اللقاء ، الذي حضره الأستاذ عوض أحمد بن جميل عضو الجمعية الوطنية ، أطلع مفيلح قيادة انتقالي حضرموت ، على خطط النقابة وجهودها ومتابعاتها المضنية في الحصول على حقوق المعلمين .. مشيرا إلى أن تلك الجهود ارتطمت بصخرة الشرعية الخرساء ، التي لاتحس ولايهمها معاناة شعبها ، و لاتبالي بالأوضاع المعيشية الصعبة للتربويين .

وعبر المحمدي عن تعاطفه وتضامنه مع المعلمين .. مؤكدا على ضرورة تكثيف الجهود للارتقاء بأداء وعمل النقابة ، والسعي الدؤوب لتقريب وجهات نظر المعلمين ، وإقناعهم بأهمية الانخراط في النقابة، بما يضمن تأسيس كيان نقابي متماسك وقوي ، قادر على خدمة المعلمين والدفاع عن حقوقهم وانتزاع مستحقاتهم.