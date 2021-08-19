تعرف على آخر تطورات الوضع الوبائي بساحل حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 أغسطس 2021

الخليج 365 - المكلا

أصدرت اللجنة الفنية لمكافحة فيروس كورونا، التابعة لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت، آخر تطورات الوضع الوبائي بساحل المحافظة ليوم الأربعاء.



وفيما يلي ننشر نص البيان نقلا عن "منصة وعي"، كما ورد:

بلغ اجمالي الحالات المؤكدة بمرض فيروس كورونا 8 حالات موزعة كالتالي:

6 حالات من مديرية المكلا

الحالة 1 لذكر يبلغ من العمر 75 عام من منطقة فوه حي المستقبل

الحالة 2 لذكر يبلغ من العمر 15 عام من منطقة المكلا حي الشهيد

الحالة 3 لانثى تبلغ من العمر 65 عام من منطقة فوه حي المستقبل

الحالة 4 لذكر يبلغ من العمر 22 عام من منطقة المكلا

الحالة 5 لذكر يبلغ من العمر 50 من منطقة روكب

الحالة 6 لذكر يبلغ من العمر 22 عام من منطقة فوه الشافعي

حالة من مديرية الريدة وقصيعر

الحالة 7 لذكر يبلغ من العمر 35 عام من منطقة الريدة

حالة وافدة من وادي حضرموت

الحالة 8 لذكر يبلغ من العمر 65 عام من وادي العين

لا توجد حالات وفاة جديدة

الحالات النشطة 41 حالة نشطة

35 حالة تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة والمتابعة من قبل فرق الاستجابة السريعة في المنزل وهم بحالة صحية جيدة

6 حالات تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة في مركز العزل بمستشفى ابن سينا