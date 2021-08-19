عصابة تجوب أحياء الديس لسطو المنازل والسلطات تقبض عليها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 أغسطس 2021

انتشرت ظاهرة السرقات والسطو في أحياء ديس المكلا بساحل حضرموت، حيث شهدت عدة مناطق اعتداءات من قبل شخصين يقودان سيارة أحدهما يقوم بالمراقبة في السيارة والآخر يبحث عن أي بيت مفتوح لنهبه.

