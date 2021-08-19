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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عصابة تجوب أحياء الديس لسطو المنازل والسلطات تقبض عليها والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 أغسطس 2021
الخليج 365 - المكـلا
انتشرت ظاهرة السرقات والسطو في أحياء ديس المكلا بساحل حضرموت، حيث شهدت عدة مناطق اعتداءات من قبل شخصين يقودان سيارة أحدهما يقوم بالمراقبة في السيارة والآخر يبحث عن أي بيت مفتوح لنهبه.
وقال شهود عيان إن السارق شخص داكن اللون معتدل القامة.
وأشاد أبناء الديس بملاحقة الأجهزة الأمنية لهذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع الحضرمي والقبض على اللصوص .. مطالبين بإنزال أشد العقوبات على الجناة حفاظاً على الأمن والاستقرار.