ائتلاف الخير للإغاثة يكرّم محافظ المهرة نظير جهوده في نجاح ودعم مشاريع الائتلاف بالمحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 أغسطس 2021

الخليج 365 - المهرة

كرّم ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، اليوم، معالي الأستاذ محمد علي ياسر محافظة المهرة رئيس المجلس المحلي، نظير جهوده في إنجاح مشاريع الائتلاف خلال الفترة الماضية.



وخلال التكريم شكر محافظ المهرة الأستاذ محمد علي ياسر إدارة ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية لتدخلاتها في مختلف القطاعات ومساندة جهود السلطة المحلية، مثمناً الإستجابة الطارئة للائتلاف في حالات الكوارث والمنخفضات الجوية التي مرت بها المحافظة ومساعدة النازحين والمتضررين.

من جهته شكر مدير مكتب الائتلاف بمحافظة المهرة الأستاذ أيمن محمد مزيون محافظ المهرة الأستاذ محمد علي ياسر لما يقدمه من تسهيلات لإنجاح مشاريع الائتلاف في قطاعات الأمن الغذائي والإيواء والمياه والإصحاح البيئي.

حضر التكريم المساعد اللوجستي بمكتب ائتلاف الخير بالمهرة الأستاذ طلال بن حريز ومساعد المتابعة والتقييم المهندس عوض كعيتي.