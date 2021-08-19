مدرسة أبو موسى الأشعري بقرية روبة تدشن العام الدراسي الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 أغسطس 2021

الخليج 365 - حجر

دشنت مدرسة أبو موسى الأشعري الأساسية بقرية روبة التابعة لمديرية حجر العام الدراسي الجديد 2021-2022 بتفاؤل طلابها وحرص معلميها على تقديم الأفضل للطلاب والتطلع لمستقبل أفضل.

وقال الأستاذ خميس الكويلي مدير المدرسة في كلمة له وجهها للطلاب بمناسبة العام الدراسي الجديد مهنئا إياهم بتدشين العام الجديد، وأن يبدأوا هذا العام بجد واجتهاد ومثابرة لتحقيق ماهو أفضل لهم في حياتهم المستقبلية.

وأكد الأستاذ محمد يزيد السومحي أحد المعلمين في المدرسة، إن إدارة المدرسة تعاني من نقص في المعلمين، ومعلمات للبنات، وعمال خدمات، وعدم توفر أثاث وكتب مدرسية وسبورات فسفورية كافية، وغيرها من المنقوصات التي تعاني منها المدرسة.

وناشد معلمو المدرسة السلطة المحلية بساحل حضرموت وإدارة التربية والتعليم بالمديرية بتوفير احتياجات المدرسة واللتي تتمثل فيما ذكر سابقا؛ لإستمرار عملية تعليمية أفضل لمعلمي وطلاب المدرسة.

وتأسست مدرسة أبو موسى الأشعري العتيقة في عام 1967م وهي من أشهر المدارس التي كان يأتيها الطلاب من المناطق المجاورة لقرية روبة، وتم تجديدها بمبنى جديد في عام 2006 بتمويل من الصندوق الإجتماعي للتنمية وبمساهمة من أبناء المنطقة بخمسة في المائة من تكاليف بناء المدرسة.