مناقشة استعدادات تنفيذ مشروع الأمن الغذائي بالمهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 أغسطس 2021

الخليج 365 - المهرة

التقى معالي الأستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة، اليوم، مساعد مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية بمحافظة المهرة الأستاذ علي بخيت المطيري، لمناقشة الاستعدادات لتنفيذ مشروع الأمن الغذائي والممول من مركز الملك سلمان وتنفيذ ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية .



وخلال اللقاء ثمن المحافظ بن ياسر جهود مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية وائتلاف الخير للإغاثة في مساعدة الأسر الفقيرة و الأشد احتياجًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الكثير من الأسر في المحافظة، مؤكداً على دعم السلطة المحلية لجميع المشاريع التي تنفذها المؤسسات والمنظمات الإغاثية.

من جهته أشاد مساعد مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية بالمهرة المطيري بتعاون السلطات المحلية وتقديم كافة التسهيلات لإنجاح مشاريع وتدخلات المركز.

وناقش اللقاء منهجية تنفيذ المشروع، ومعايير اختيار المستفيدين وتحديد نقاط التوزيع، وآلية التنسيق مع مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة والجهات المختصة.

ويستهدف المشروع محافظة المهرة من ضمن عشر محافظات بعدد 98,360 سلة غذائية يستفيد منها 122,970 فردا .

حضر اللقاء منسق مركز الملك سلمان بالمهرة وحضرموت وسقطرى الأستاذ سالم السقاف ومدير مكتب ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية بمحافظة المهرة الأستاذ أيمن محمد مزيون