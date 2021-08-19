بن ياسر يوجه بدعم قطاعي الكهرباء والمياه بمديرية قشن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 أغسطس 2021

الخليج 365 - المهرة

اطلع الأستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة، على أوضاع مديرية قشن والاحتياجات الملحّة للمواطنين، خلال لقائه بمكتبه اليوم، بأمين عام المديرية سالم عيسى عفرار.



ووجه المحافظ بن ياسر بدعم المديرية في قطاعي المياه والكهرباء لما يمثله استقرار القطاعين من ضرورة ملحة لحياة المواطنين ومعيشتهم.

وأكد المحافظ بن ياسر ان السلطة المحلية ستعمل على تسخير كل إمكانياتها لخدمة المواطنين وتولي قطاعي المياه والكهرباء أولويه قصوى.

من جانبه قدم أمين عام قشن شكره لمعالي المحافظ بن ياسر على دعمه الكامل للمديرية في شتى المجالات وتجاوبه المستمر مع احتياجات المواطنين في مختلف المديريات