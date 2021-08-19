محافظ المهرة يطلع على احتياجات مديرية شحن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 أغسطس 2021

الخليج 365 - شحن

التقى معالي الأستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة، بمكتبه اليوم، بمدير عام مديرية شحن الشيخ محمد بن محمد زعبنوت، لمناقشة الأوضاع الخدمية واحتياجات المديرية من المشاريع.



وخلال اللقاء استمع المحافظ من مدير عام شحن إلى احتياجات المديرية والمناطق التابعة لها فيما يخص توفير المحروقات لمحطات الكهرباء الأهلية في مدينة شحن والمناطق التابعة لها وإمكانية تسليمها إلى المؤسسة العامة للكهرباء.

كما بحث اللقاء ضرورة تنفيذ مشروع الخط المزدوج الرابط بين مدينة شحن والجمرك بطول 12 كم نظراً للأهمية الاستراتيجية التي يمثلها منفذ شحن البري وضيق الأسفلت الذي تسبب في كثير من الحوادث المرورية وخسائر في الأرواح والممتلكات.