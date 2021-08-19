شكرا لبحثكم عن خبر عودة المنتخب اليمني للملاكمة من القاهرة بعد تعذر حصوله على الفيزا لدخول الامارات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - الإمارات تمنع لاعبي منتخب اليمن للملاكمة من دخول أراضيها

خاص

منعت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، لاعبي المنتخب اليمني للملاكمة من الدخول لأراضيها، لعدم ارسال الفيزا الخاصة بهم للمشاركة في البطولة الآسيوية المقرر انطلاق منافساتها غدَا الخميس.

وكان من المقرر أن تشارك بعثة الملاكمة اليمنية في البطولة الآسيوية للرجال والشباب والسيدات، التي تستضيفها دبي خلال الفترة من 17 _ 30 أغسطس/ آب الجاري.

وقال مصدر إن الجهات المسؤولة وجهت بعودة منتخب الملاكمة من القاهرة، ودعت الاتحادين الآسيوي والدولي إلى الوقوف بمسؤولية تجاه مثل هذه الممارسات التي لا تلتق واهداف الرياضة ومفاهيمها السامية.

وأشارت، إن المشهد هذا تكرر أكثر من مرة حيث منعت الإمارات في وقت سابق دخول رئيس الاتحاد اليمني والعربي للجودو الكابتن نعمان شاهر من حضور اجتماعات الاتحادات العربية مطلع يناير الماضي، كما أمتنعت عن ارسال فيزا لمعالي وزير الشباب والرياضة اليمني، في بطولة اسيا لكرة القدم التي فازت ببطولتها قطر مطلع العام 2019.

من جانبه، " أدان المركز الأمريكي للعدالة(ACJ)غير حكومي، قرار دولة الامارات منع فريق اليمن المشارك في البطولة الآسيوية الثانية للملاكمة من دخول اراضيها دون اي مبرر قانوني".

وأشار في سلسلة تغريدات على تويتر، "إلى أن هذا القرار ينتهك قوانين ولوائح الاتحادين الدولي والآسيوي وأخلاقيات الرياضة ويقوم على أسس عنصرية".

وطالب، الاتحاد الآسيوي للملاكمة الى سرعة إلزام الامارات منح فريق اليمن المشارك في البطولة تأشيرات دخول للإمارات او نقل البطولة الى بلد اخر يحترم القوانين وأخلاقيات الرياضة.