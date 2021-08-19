نشَرَ المساعدات التي ينهبوها.. مليشيا الحوثي تختطف ناشطًا في ذمار

المنامة - ياسر ابراهيم - اختطفت مليشيا الحوثي، أمس الثلاثاء، ناشطًا مجتمعيًا في محافظة ذمار جنوبي العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر محلية، إن "مليشيا الحوثي اختطفت الناشط (محس حاتم التام)، من أبناء مديرية جبل الشرق بمحافظة ذمار، بعد نشره لكشوفات المساعدات التي يتم نهبها من قبل قيادة المليشيا بالمحافظة".

وأوضحت المصادر "أن الناشط محسن التام نشر على صفحته في (الفيس بوك)، كشوفات المساعدات المقدمة من برنامج الغذاء العالمي والتي يتم نهبها وتوزيعها على القيادات الحوثية وعوائلهم، بدلا من توزيعها للفقراء والمحتاجين".

وعمدت مليشيا الحوثي على نهب المساعدات المقدمة من المنظمات الدولية، وتوزيعها على قياداتها ومقاتليها، وتحرم المستحقين منها، بل قامت المليشيا باستخدام المساعدات كوسيلة لإجبار المواطنين للذهاب للقتال معها.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أكدت في بيان لها في مارس الماضي، اهتمامها بالوضع الإنساني في اليمن، واتهمت مليشيا الحوثي في نهب المساعدات المقدمة من المنظمات الأممية.

وفي نهاية ديسمبر 2018 قال برنامج الغذاء العالمي، إن مليشيا الحوثي تقوم بنهب المساعدات الإغاثية في مناطق سيطرتها، واتهم البرنامج عبد الملك الحوثي زعيم المليشيا بسرق المساعدات من أفواه الجائعين اليمنيين.

الكشف الذي نشره الناشط التام على صفحته في الفيس بوك..