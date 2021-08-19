المهرة.. اجتماع أمني يشدد على رفع الجاهزية لمكافحة المخدرات 

المنامة - ياسر ابراهيم - شدد اجتماع أمني، عقد اليوم الأربعاء، بمحافظة المهرة، شرقي اليمن، على ضرورة رفع الجاهزية الأمنية، وتعزيز النقاط الأمنية لضبط الخارجين عن القانون ومكافحة المخدرات.

الإجتماع الذي عقد برئاسة نائب مدير عام الأمن والشرطة بالمحافظة العقيد الركن احمد رعفيت، شدد على رفع "الجاهزية الأمنية في النقاط الأمنية لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة".

وحسب موقع الجيش "سبتمبر نت"، فقد شدد الاجتماع على "ضرورة رفع الجاهزية والحس الأمني لضبط الخارجين عن القانون، ومكافحة المخدرات بكل أنواعها".

يأتي هذا بعد يومين من إعلان شرطة المحافظة، ضبط أربعة من مروجي المخدرات في المحافظة الواقعة على الحدود اليمنية العمانية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية منذ مطلع العام الجاري من ضبط عدد من شحنات المخدرات، والقبض على بعض مروجي مواد المخدرات والحشيش التي انتشرت مؤخرا بشكل لافت في المحافظة.

