الارياني: عبث مليشيا الحوثي بالمناهج التعليمية يأتي في سياق مساعيها لتزييف وعي الأجيال القادمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أدان وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، واستنكر باشد العبارات استمرار مليشيا الحوثي المدعومة من ايران في العبث بالمناهج التعليمية لمختلف المراحل الدراسية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.



وأوضح معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، أن عبث مليشيا الحوثي بالمناهج التعليمية يأتي في سياق مساعيها لتزييف وعي الأجيال القادمة، وتعبئتهم بالأفكار الطائفية الدخيلة على بلادنا ومجتمعنا.

وأشار الارياني إلى أن هذه الممارسات تهديد خطير للسلم الأهلي والنسيج الاجتماعي، ونسف لفرص الحوار واحلال السلام والتعايش بين اليمنيين.

واضاف: هذا العبث الخطير بالمناهج امتداد لنهج مليشيا الحوثي منذ انقلابها على الدولة في توظيف العملية التعليمية في الصراع، وتحويل فصول ومقاعد الدراسة إلى مصائد لمسخ عقول الاطفال واستدراجهم وتجنيدهم في جبهات القتال،وتحويلهم إلى ادوات لقتل اليمنيين ونشر الفوضى والارهاب في المنطقة.

وتساءل الارياني، إلى متى سيستمر صمت المجتمع الدولي وتغاضيه عن هذه الممارسات الخطيرة التي تهدد بنسف حاضر ومستقبل اليمن، وتقويض اي فرص للحلول السلمية للأزمة، وتجاهل عمليات تجنيد المليشيا للاطفال والتي تهدد بخلق جيل من الإرهابيين، وتحويلهم لقنبلة موقوتة تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.