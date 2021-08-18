شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات الشرعية تكبد الحوثيين خسائر فادحة في محافظة الجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

تمكنت قوات الجيش الوطني الأربعاء، من تحرير مواقع جديدة من قبضة ميليشيا الحوثيين الإرهابية بمحافظة الجوف، شمالي البلاد.



وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة في بيان صحفي، إن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية حررت سلسلة جبال قبيان الاستراتيجية في جبهة القعيف شمالي شرق محافظة الجوف.

وبحسب البيان، فقد دارت معارك عنيفة بين الجانبين، بعد عملية عسكرية نفذتها قوات الجيش "خلفت خسائر مادية وبشرية كبيرة في صفوف المليشيا الحوثية".