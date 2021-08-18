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القوات الشرعية تكبد الحوثيين خسائر فادحة في محافظة الجوف

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 أغسطس 2021

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تمكنت قوات الجيش الوطني الأربعاء، من تحرير مواقع جديدة من قبضة ميليشيا الحوثيين الإرهابية بمحافظة الجوف، شمالي البلاد.

 

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة في بيان صحفي، إن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية حررت سلسلة جبال قبيان الاستراتيجية في جبهة القعيف شمالي شرق محافظة الجوف.

 

 

وبحسب البيان، فقد دارت معارك عنيفة بين الجانبين، بعد عملية عسكرية نفذتها قوات الجيش "خلفت خسائر مادية وبشرية كبيرة في صفوف المليشيا الحوثية".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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