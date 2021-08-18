بلادنا تسجل حصيلة قياسية بإصابات كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

سجلت بلادنا امس أكبر حصيلة يومية لعدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد مع بدء تفشي موجة جديدة للفيروس بعد أسابيع من الانحسار.



وقالت اللجنة الوطنية للطوارىء لمواجهة كورونا التابعة للحكومة الشرعية أنه تم تسجيل 37 حالة اصابة مؤكدة بفيروس كورونا في أكبر حصيلة معلنة خلال الموجة الثالثة من الوباء. كما سجلت حالتا وفاة في عدن مقابل 15 إصابة بكورونا وحالتي وفاة الإثنين.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات في المناطق التابعة للحكومة الشرعية، إلى 7347 إصابة، توفي منها 1407 حالات بينما تعافى 4543. ويُعتقد بأن عدد الإصابات الفعلي في اليمن أعلى من ذلك بكثير.