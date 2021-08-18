شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وكيل المهرة يؤكد دعم السلطة المحلية للمعسكر التدريبي للمنتخب الأولمبي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اكد وكيل محافظة المهرة لشؤون الشباب بدر كلشات، دعم السلطة المحلية للمنتخب الوطني الأولمبي، الذي يقيم معسكره التدريبي بالمحافظة، استعدادًا للمشاركة في التصفيات الآسيوية المزمع إقامتها بدولة قطر في أكتوبر القادم.



وجدد الوكيل كلشات، خلال لقاءه اليوم، بعثة المنتخب الوطني، استعداد السلطة المحلية بالمحافظة، تقديم الدعم اللازم للبعثة..متمنيًا لهم التوفيق في التصفيات القارية ورفع اسم اليمن عاليًا.