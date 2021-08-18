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وكيل المهرة يؤكد دعم السلطة المحلية للمعسكر التدريبي للمنتخب الأولمبي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اكد وكيل محافظة المهرة لشؤون الشباب بدر كلشات، دعم السلطة المحلية للمنتخب الوطني الأولمبي، الذي يقيم معسكره التدريبي بالمحافظة، استعدادًا للمشاركة في التصفيات الآسيوية المزمع إقامتها بدولة قطر في أكتوبر القادم.

وجدد الوكيل كلشات، خلال لقاءه اليوم، بعثة المنتخب الوطني، استعداد السلطة المحلية بالمحافظة، تقديم الدعم اللازم للبعثة..متمنيًا لهم التوفيق في التصفيات القارية ورفع اسم اليمن عاليًا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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