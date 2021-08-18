الأرصاد يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات خلال الساعات المقبلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ خاص

توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة تصاحبها الرياح الهابطة الشديدة السرعة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



وأفاد المركز في نشرته الجوية، أن من المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة من المحافظات الجبلية من لحج وتعز جنوباً إلى صعده شمالاً .

ولفت إلى أن الأمطار ستكون أكثر غزارة على محافظات لحج، تعز، إب، الضالع، ذمار، ريمة، المحويت وحجة، وعلى أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات البيضاء، شبوة، أبين وحضرموت.

ووفق المركز قد تهطل أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها، وستكون خفيفة إلى متوسطة على السواحل الجنوبية.

ولفت إلى استمرار نشاط الرياح الموسمية الجنوبية الغربية على أرخبيل سقطرى، والسواحل الجنوبية والشرقية، خليج عدن وباب المندب.

وحذر المركز المواطنين من التواجد أو عبور الأودية وممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار ، داعياً إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من العواصف الرعدية والرياح الهابطة الشديدة.

ونبه سائقي المركبات في المنحدرات والمنعطفات الجبلية والسهول الساحلية من انخفاض الرؤية الأفقية نتيجة غزارة الأمطار وتشكل الضباب وكذلك من الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية.

كما حذر الصيادين وربابنة السفن الصغيرة في أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والشرقية من اضطراب البحر وارتفاع الأمواج.

وأوضح المركز أن أمطاراً رعدية متفاوتة الشدة هطلت خلال الساعات الماضية خارج نطاق محطات الرصد الجوية على مناطق متفرقة من المرتفعات الجبلية الغربية والجنوبية الغربية والهضاب الداخلية