مصادر طبية: 11350 طفلا في محافظة حج لم يتلقوا التطعيم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ متابعات

أكدت مصادر طبية، في محافظة حجة، أن حوالي أحد عشر ألفا وثلاثمائة وخمسين طفلا لم يتلقوا تطعيمهم منذ أكثر من ثلاث سنوات ضد الأمراض التي يمكن الوقاية منها.



ونقل تقرير صحفي عن مدير مكتب الصحة في منطقة 'حيران'، الدكتور طارق هيبة قوله، إن حوالي ألفين وأربعمائة وخمسين طفلا تقل أعمارهم عن عام واحد، وثمانية آلاف وتسعمائة طفل دون سن الخامسة لم يتلقوا أي نوع من اللقاحات، بما في ذلك لقاح شلل الأطفال لأكثر من ثلاث سنوات.

ووفق تقرير وكالة الأنباء "شينخوا"، فإن العديد من الأمهات الحوامل معرضات لخطر عدم تلقي الرعاية الصحية؛ جراء نقص الأدوية وفرق التطعيم.

وطبقا لمكتب الصحة في المديرية، فإن ما معدّله ثلاثمائة مريض يزورون المراكز الصحية بشكل يومي في هذه المناطق، معظمهم من الأطفال والنساء.