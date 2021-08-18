 خدمة الانترنت تعود حضرموت ومأرب والجوف بعد انقطاع دام 24 ساعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ مأرب

عادت في ساعات مبكرة صباح اليوم الأربعاء، خدمة الإنترنت الأرضي إلى محافظات حضرموت ومأرب والجوف، بعد انقطاع كابل الألياف الضوئية في منطقي العليب ووادي ساه، مساء الاثنين.



وذكر نشطاء وصحافيون في محافظتي مأرب وحضرموت أن شبكة الانترنت الارضي عادت تدريجياً في ساعات متأخرة من مساء الثلاثاء (فجر اليوم الاربعاء)، مشيرين إلى البطء الشديد للخدمة.

ويوم أمس الثلاثاء، أفاد مصدر في مكتب الاتصالات بساحل حضرموت إن "قطع في كابل الألياف الضوئية بين منطقتي العليب ووادي ساه أخرج خدمة الانترنت الأرضي في مناطق وادي حضرموت ومحافظات مارب والجوف"، شرقي البلاد.

وقال المهندس "عمر سميكان" إن قطع كابل الألياف الضوئية كان سببه مقاول الطرقات والذي قطعه من قبل في السابع من الشهر الجاري.

وتابع في منشور على صفحته بـ"فيسبوك"، "المشكلة في مؤسستنا التي انها لا تتعامل بحزم مع كل من يقطع كابلاتها لو تحملهم تكاليف الانقطاع لما تساهلوا في قطع الكابلات".

وتتكرر انقطاعات الانترنت بشكل متواصل في المحافظات الشرقية لليمن، الخاضعة للحكومة الشرعية، لأسباب متعلقة بإنشاء الطرقات والامطار التي تشهدها اليمن، فيما يتهم النشطاء شركة الاتصالات التي يتحكم بها الحوثيين في صنعاء بتعمد تلك قطع الخدمة وإضعافها