أزمة وقود غير مسبوقة في العاصمة المؤقتة عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ عدن

قال عمال في محطات لتعبئة الوقود وسائقي سيارات في مدينة عدن إن أزمة واسعة النطاق في مادة البترول بدأت، منذ صباح اليوم، مع نفاد المادة من أغلب المحطات الحكومية والخاصة في العاصمة المؤقتة جنوبي البلاد.



وأضافت المصادر أن مادة البترول نفذت من عدد كبير من محطات الوقود الحكومية والخاصة في أرجاء واسعة من مدينة عدن لكن عدداً من المحطات الخاصة في المدينة لا تزال تملك كميات محدودة من الوقود وهو ما دفع بسائقي المركبات إلى التزود بالوقود منها.

وأشارت المصادر إلى أن المئات من المركبات شوهدت وهي تقف في طوابير طويلة أمام محطات وقود خاصة تقع في مديريتي خور مكسر والمنصورة، وأشارت المصادر في محطات الوقود إلى أنهُ من المرجح أن يتم ضخ كميات من البترول خلال اليومين القادمين