الهجرة الدولية: 192 أسرة نزحت الأسبوع الماضي بسبب تصاعد القتال والفيضانات باليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ صنعاء

قالت منظمة الهجرة الدولية، اليوم ، إنها رصدت نزوح 192 أسرة خلال الأسبوع الماضي، جراء تصاعد الأعمال القتالية والكوارث الطبيعية (الامطار الغزيرة) في اليمن.



وأضافت في تقريرها الأسبوعي حول حالات النزوح، أنه بين 8-14 أغسطس الجاري، أنها "تتبعت مصفوفة النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة في اليمن، 192 أسرة (1,152 فرداً) نزحوا مرة واحدة على الأقل".

وبينت أن "الصراع كان هو السبب الرئيسي للنزوح، حيث يمثل 66 في المائة (126 أسرة) من الإجمالي، يليه الكوارث الطبيعية بنسبة 24 في المائة (46 أسرة) نزحت (بسبب الفيضانات والامطار) وأسباب أخرى، وهو ما يمثل 10 في المائة (20 أسرة)".

وأوضحت المنظمة أنها رصدت منذ مطلع العام الجاري (1 يناير) وحتى 14 اغسطس، نزوح 8 ألف و756 أسرة يمثلون 52 ألف و536 فرداً، نزحوا لمرة واحدة على الأقل.

ولفتت المنظمة الدولية، إلى "تهجير حوالي 77 أسرة في الفترة المشمولة بالتقرير السابق، والتي غطت من 1 إلى 7 أغسطس 2021. ومع ذلك ، لم يتم تحديدها إلا في الفترة الحالية.. تم إضافتها إلى المجموع التراكمي للنزوح المسجل منذ بداية العام.

وكانت اليمن شهدت، خلال الاسبوع الماضي، أمطاراً غزيرة وفيضانات، وهو ما أجبر العديد من الأسر للنزوح هرباً من ممرات السيول، فيما تضررت منازل العديد من الأسر خاصة في مخيمات النازحين الذين أجبر العديد منهم على النزوح مجدداً إلى مواقع أخرى خاصة في محافظة مأرب