وزير الدفاع يبحث مع قيادة التحالف أوجه التعاون وسير العمليات العسكرية

المنامة - ياسر ابراهيم - زار وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد علي المقدشي، الأربعاء، مقر مركز قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بوزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية.



وكان في استقباله نائب رئيس هيئة الأركان العامة بالسعودية قائد القوات المشتركة المكلف الفريق الركن مطلق بن سالم الازيمع، وفقا لوكالة "سبأ".



وجرى خلال الزيارة استعراض أوجه التعاون والتنسيق المشترك، والوقوف على سير العمليات العسكرية الميدانية في مختلف الجبهات التي تخوض فيها القوات المسلحة اليمنية مسنودة بالمقاومة الشعبية وقوات تحالف دعم الشرعية، معارك التصدي للمليشيا الحوثية المدعومة ايرانيا.



وعبّر عن الشكر والتقدير لجهود وتضحيات قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية ومواقفهم وتضحياتهم الداعمة للشعب اليمني والمساندة لقواته المسلحة في سبيل استعادة الدولة والتصدي لمليشيات التمرد والانقلاب ومخططات التمدد الإيرانية المتربصة بالأمن القومي العربي والمصالح العالمية في المنطقة.



وأشاد وزير الدفاع، بالدور العملياتي الذي تضطلع به القوات المشتركة لدعم ومساندة القوات المسلحة اليمنية في معركة الدفاع المشترك، وما تقدمه السعودية من دعم للجيش اليمني في مجال العمليات القتالية والامداد والتدريب والتأهيل.

