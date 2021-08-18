شبوة.. السلطات تعلن إزالة أكثر من 600 بناء عشوائي في مدينة عتق

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت السلطة المحلية في محافظة شبوة، الأربعاء، إزالة أكثر من 600 بناء عشوائي في مركز المحافظة جنوبي اليمن.



وقالت لجنة الخدمات وتحسين مدينة عتق، إنها اختتمت صباح اليوم المرحلة الأولى من أعمالها، بإزالة (677) بناء عشوائي، حسبما أفاد مكتب إعلام المحافظة.



وأوضحت أنها قامت أيضاً بوضع يد الدولة على الحدائق ومواقف السيارات بالإضافة إلى فتح الشوارع المغلقة الداخلية منها والخارجية ونقل المخلفات من الأماكن العامة إلى الأماكن المخصصة لها ونقل السوق المركزي إلى خارج مدينة عتق.



وكان محافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو قد أصدر قرارا نص على تشكيل لجنة تحسين الخدمات وإزالة العشوائيات وابتكار الحلول والمعالجات للأسواق المركزية وإعادة تقييم الوضع القانوني لها بالعاصمة عتق.

