شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر آخر مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ خاص

أعلنت لجنة الطوارئ الحكومية اليوم الأربعاء، تسجيل 25 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.



وبحسب اللجنة الوطنية العليا، سجلت الاصابات الجديدة في حضرموت ووفق11، عدن 8، تعز 5 وحالة واحدة في شبوة.

وأعلنت اللجنة عن أربع حالات وفاة في محافظتي عدن وحضرموت.

وبموجب إعلان لجنة الطوارئ، يرتفع عدد حالات الاصابة في مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها، الى 7372 اصابة، منها 1411 حالة وفاة و 4570 حالة تعا