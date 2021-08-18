مستجدات المعارك بين الجيش والمليشيا في محافظتي البيضاء ومأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ خاص

ذكرت مصادر عسكرية في محافظة البيضاء أن قتلى وجرحى من صفوف جماعة الحوثي سقطوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بكمين مسلح في مديرية الصومعة.



حيث تمكنت قوات الجيش والمقاومة في جبهة الحازمية من استهداف تعزيزات عسكرية للمليشيا على الطريق المؤدية إلى موقع شاردة في الصومعة.

وأضافت المصادر أن الكمين أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، بالإضافة إلى إعطاب آلية عسكرية.

هذا وتشهد محافظة البيضاء بين الفينة والأخرى مواجهات بين الطرفين في وقت تستهدف فيه مقاتلات التحالف مواقع متفرقة في المحافظة.

في السياق سقط قتلى من مليشيا الحوثي في كمين محكم نفذته قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة المشجح غرب محافظة مأرب.

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري قوله، إن الكمين أسفر عن مصرع ما لا يقل عن خمسة عشر حوثيا أثناء محاولتهم التسلل إلى أحد المواقع العسكرية المتقدمة في جبهة المشجح.

وتشهد مأرب معارك مستمرة بين الجيش الوطني ومليشيا الحوثي التي تشن هجمات على المدينة منذ فبراير الماضي، متجاهلة كل الدعوات الدولية والإقليمية لخفض التصعيد ووقف إطلاق النار